Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Hiçyılmaz anıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Hiçyılmaz düzenlenen etkinlikle anıldı.

Hüseyin Kahya Parkı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, burada yaptığı konuşmada, Hüseyin Kahya Hiçyılmaz'ın Kurtuluş Savaşı'ndan yeni çıkmış yorgun bir milletin yeniden kalkınması ve silah sanayinde kendi üretimini yapmasına vesile olmuş çok önemli isimlerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Hüseyin Kahya Hiçyılmaz'ın Kırıkkale'nin kuruluşuna önder olan bir kişi olduğunu vurgulayan Haktankaçmaz, "Türkiye'nin savunma sanayisi için çok önemli bir iş yapmıştır. Şuanda Makine Kimya Endüstrisi Kurumu onun verdiği arazinin üzerinde kurulmuştur. Allah ondan razı olsun. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Program, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle son buldu.

Programa, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve çok sayıda davetli katıldı.



