Kırıkkale'de helikopterli denetim

KIRIKKALE (AA) - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve kritik öneme sahip tesislerin bulunduğu Kırıkkale'de, hava destekli güvenlik denetimi gerçekleştirildi.

Vali Yunus Sezer, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinesi ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) gibi kritik öneme sahip tesislerde alınan güvenlik tedbirlerini ve kara yollarını havadan inceledi.

Denetimlerde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de karayla irtibatlı trafik kontrolü yaptı.

Vali Sezer, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, helikopterle kritik öneme sahip tesislerde alınan güvenlik tedbirlerini havadan görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Bununla ilgili yapılması gerekenleri bütüncül bakış açısıyla planlama imkanı bulduklarını ifade eden Sezer, "İnşallah bunları hayata geçireceğiz. Diğer bir konuda ilimiz 43 ilin kavşak noktasında bulunuyor. Ramazan Bayramı ve yaz ayları dolayısıyla trafik yoğunluğu iki katına çıkıyor. Trafik tedbirleri açısından yol güzergahında neler yapılabilir havadan görme imkanımız oldu. Aynı zamanda emniyet ve jandarma ekipleri de bugün karayla irtibatlı bir şekilde trafik kontrolü yaptılar." diye konuştu.