Kırıkkale'de hayırsever iş adamı aşure dağıttı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de cuma namazının ardından muharrem ayı dolayısıyla hayırsever iş adamınca aşure hayrı yapıldı.

Nur Camisi'nde cuma namazı çıkışı muharrem ayı dolayısıyla hayırsever iş adamı Haydar Albayrak tarafından aşure dağıtıldı.

Albayrak, aşure hayrına ilişkin yaptığı açıklamada, muharrem ayı dolayısıyla başta Hazreti Muhammed'in aziz ve mübarek ruhları olmak üzere vatan, millet ve bayrak için şehadete yürüyen tüm şehitlerin ruhuna hediye etmek için aşure ikram ettiklerini söyledi.

Bu vatan için her zaman can vermeye ve hizmet etmeye hazır olduklarını dile getiren Albayrak, "Bugün bizim amacımız Allah rızası için ikramda bulunmak. Vatandaşlarımıza da ikramımızı kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi dirliğimiz bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin." ifadelerini kullandı.