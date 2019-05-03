Kırıkkale’de haşere ile mücadele

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bahar mevsiminin gelmesiyle haşereye karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çalışma kapsamında ilaçlama ekipmanına yeni aracın dahil edildiği belirtildi.

Temizlik işleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı İlaçlama Birimi ekiplerinin çalışma yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl araç envanterine yeni ilaçlama aracı eklendi. Amfibi aracı Kızılırmak Havzası alanında bulunan kıyılar ve Celal Bayar Parkı'nın göl kısımlarının ilaçlanmasında kullanılacak. Yapılan çalışmalar sonrası akıntının güçlü olduğu ancak suyun yer yer yığılarak oluşturduğu göl alanlarında, sivrisinek ve üvez larvalarının daha ergin hale gelmeden ilaçlanmak suretiyle yok edilmesi sağlanacak."