Kırıkkale'de halı hırsızları yakalandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de halı yıkama dükkanından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Akşemsettin Mahallesi'nde bir halı yıkama dükkanından 46 halının çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kameraları ve teknik takibin ardından hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin Furkan Ü, Volkan Ü, Ahmet F, Mert K. ve Kamil S. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla 5 şüpheli, halıları satmak üzereyken Ankara'da suçüstü yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çalınan halılardan 18'i sahiplerine teslim edildi.