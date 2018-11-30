KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, "Görmem İçin Sen Varsın" projesiyle, Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere seminer verildi.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında okulun konferans salonunda düzenlenen seminere, 25 yaşında iki gözünü kaybeden 53 yaşındaki Bekir Akdeniz katıldı.

Projede eğitim sorumlusu olarak görev alan Akdeniz, bugüne kadar 7 bin öğrenciye seminer verildiğini belirterek, 10 bin öğrenciye daha seminer verilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Engellilerin toplumdaki sorunları, onlarla diyalog kurma yöntemleri, sokakta ve trafikte nasıl yardım edileceği konusunda öğrencilere bilgi veren Akdeniz, şöyle konuştu:

"Engelle bireylerin bir an önce topluma kazandırılması gerekiyor. Liselerdeki eğitim serisi çok verimli geçiyor. Kırıkkale'de başlatılan seri eğitimler sonucunda artık herkesin görme engellilere bakışlarının değişeceğini şimdiden hissediyorum. Bugün de öğrencilere, görme engelli bireylere trafikte nasıl yol verileceği, toplu taşıma araçlarına binme, oturma ve inmede neler yapılacağı, engelli bireylerin kaldırımlarda karşılaştığı güçlükler, komşu ve toplum ilişkileri, baston kullanma, evlerinde aile içi yaşayış biçimleri, engelli bireylerin toplumdan beklentileri ve her insanın engelli olabileceği gibi konularda eğitim verdik. Türkiye'de gerçekten görme engellilere karşı toplumumuz bilinçlenmemiş daha yeni yeni bizleri kabullenip yardımcı olmaya başladılar."

Akdeniz, amaçlarının engellere takılmak değil, engelleri aşmak olduğunu belirterek, bunun için sabır, cesaret ve azmin olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Seminer, Akdeniz'in öğrencilerin sorularını cevaplamasıyla sona erdi.