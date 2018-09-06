Kırıkkale'de etiket denetimi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğünce kentte faaliyet gösteren market ve iş yerlerinde döviz kurlarındaki hareketlilik bahane edilerek mal ve hizmetlerin fiyatlarında haksız artış yapılmasına karşı denetim yapıldı.

Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan bir markette yapılan denetimde, marketten rastgele seçilen bazı ürünlerinde etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı.

Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, burada yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nca girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılmasının, aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına alındığını söyledi.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak geçen hafta yürürlüğe girdiğini anımsatan Çetiner, şöyle konuştu:

"Söz konusu düzenlemeyle bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kuruluna sunulmak üzere Kırıkkale'de Ticaret İl Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Birimi tarafından gerekli denetimler iki ekip kurularak yapılmaya başlanmıştır. Bu yöndeki uygulamalar hızlıca tespit edilerek gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Böylelikle girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenlerle ilgili daha etkin bir gözetim sağlanacaktır. Haksız fiyat artışıyla tüketiciyi mağdur edenlere göz yumulmayacaktır."