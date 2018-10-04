Kırıkkale'de eşek arıları evi bastı

KIRIKKALE (AA) - Bahşili ilçesinde bir evin tavanına petek yapan binlerce arı, itfaiye ekiplerince temizlendi.
Atadönmez Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Elife Karagöz, banyo tavanında sesler gelince tavanı açtı. Bu sırada tavan ile çatı arasına yuva yapan arılar evin içerisine dağıldı.
Karagöz'ün durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler, evin çatısını açarak ilaçlama çalışması yaptı.
İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Karagöz, "Arılar oğluma zarar verdi. Korkudan evde duramadık. Belediyemizden Allah razı olsun." dedi.