Kırıkkale'de eşek arıları evi bastı

KIRIKKALE (AA) - Bahşili ilçesinde bir evin tavanına petek yapan binlerce arı, itfaiye ekiplerince temizlendi.Atadönmez Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Elife Karagöz, banyo tavanında sesler gelince tavanı açtı. Bu sırada tavan ile çatı...