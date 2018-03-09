Kırıkkale'de erkek cesedi bulundu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir otomobilin içerisinde başından silahla vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi eski su deposu yanında otomobilin içerisinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin öldüğü belirlendi.

23 yaşındaki B.U'ya ait olduğu tespit edilen ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.