Kırıkkale'de

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneğince "Engelsiz Bozlak Festivali" düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Engelsiz Kafe'de düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Mehmet Emin Erkoç, programda yaptığı konuşmada, toplumda farkındalık oluşturmak için bu gibi etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bu şöleni düzenlemelerindeki amacın, birlik ve beraberliklerini pekiştirmek olduğuna dikkati çeken Erkoç, "Her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberlik duygularını bir kez daha yaşamak ve şehrimizin çok değerli protokolüyle kucaklaşmayı amaçlıyoruz. Dernek olarak yaklaşık üç yıldır faaliyet göstermekteyiz. Bu esnada KPSS kursları, Halk Eğitim Merkezi'nde İŞKUR iş birliğiyle meslek edindirme kursları düzenledik. Bu meslek edindirme kurslarıyla engellilerimiz hem meslek edinmenin sevincini hem de istihdam edilme sevincini birlikte yaşadılar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kırıkkale Ustalar Topluluğunca verilen konserde engelliler doyasıya eğlendi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Şahin Arsal, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli ile çok sayıda engelli ve yakını katıldı.