Kırıkkale'de engellilerin bir günlük askerlik sevinci

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 31 engelli, bir günlük askerlik yapmanın heyecanını yaşadı.

Mühimmat Komutanlığı Şehit Üsteğmen Korhan Zağralı Kışlası'nda gerçekleştirilen etkinliğe, engelliler ve aileleri, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelliler yemin etti.

Vali Sezer, törende yaptığı konuşmada, dünyada çocuğunu askere bayram havasında gönderen başka millet olmadığını söyledi.

Çocukların askerlik çağına girdiğinde ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşandığını ifade eden Sezer, "Asker ocağına Peygamber ocağı diyen başka millet yok. Biz çocuklarımızı asker ocağına gönderirken aslında onları Peygamberlere emanet ederiz. Çocuklarımız şehit oldukları zaman da Peygamberimizin onu beklediğini biliriz. Şehitlerin asla ölmediğini Allah ayetlerinde belirtmiştir. Bizim engelimiz hiçbir zaman vatan ve bayrak sevdamızın önüne geçmemiştir. Engelli kardeşlerimiz bile bu vatana olan borcunu bir şekilde ödemek istemektedir. Bugünkü program bunun en bariz örneğidir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından tören geçidi yapıldı, Vali Sezer ve protokol üyeleri engelli askerlere terhis belgelerini verdi.