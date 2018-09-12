Kırıkkale'de emlakçılar bilgilendirildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de emlak ve gayrimenkul alım satımını düzenleyen yönetmelikte yapılan değişikliklerle ilgili düzenlenen toplantıda emlakçılar bilgilendirildi.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıya katılımın yüksek olduğu belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, yönetmelikte yapılan değişiklikle yeniden belirlenen kural ve kaidelerle artık herkesin emlak alım satımı yapamayacağını bildirdi.

Emlak alım satımı yapan firmalar için zorunlu hale gelen mesleki yeterlilik belgesinin Kırıkkale'de sadece KTSO tarafından verildiğini hatırlatan Varlı, daha önce alınan belgelerin geçerli olduğunu ve sürelerinin 5 yıl olduğunu kaydetti.