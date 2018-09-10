KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Eğitimde Yeni Vizyon Kırıkkale Projesinin" tanıtımı ve çalıştayın açılış programı gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktakaçmaz, Kırıkkale'de eğitim ve öğretimin başarısını artırmak için böyle bir proje başlattıklarını söyledi.

Proje her aşamada idareci, öğretmen, veli, öğrenci ve diğer eğitim çalışanlarının fikirleriyle daha da güçleneceğini belirten Haktankaçmaz, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız bizlerin ve ülkemizin geleceğidir. Onlar için en güzel geleceği hazırlamak için çalışmalarımız sürüyor. Bu proje ilimizin eğitim seviyesine değer katacak. Çok uzun soluklu bir proje. Eğitim seviyesini baştan aşağıya değerlendiriyoruz. Eksiklerimizi görüyoruz ve bunların önlemlerini hızlı bir şekilde alıyoruz. Projemiz ilimize hayırlı uğurlu olsun. Milli Eğitim Müdürümüzün ve ekip arkadaşlarımızın hazırladığı proje kapsamındaki çalışmalar önem arz ediyor. Eğitim her şeyin başı. Kırıkkale’de eğitim alanında iyi yerlerdeyiz. Bu çalışma Kırıkkale'ye yeni bir nefes kazandıracak."

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ise gelecek için çok yararlı bir proje başlattıklarını söyledi.

Kırıkkale'nin, eğitim ve öğretimde hak ettiği yeri mutlaka alacağı düşüncesiyle projeye başladıklarını vurgulayan Tüfekçi, "Proje 22 ayaktan oluşuyor. Eğitim çalıştayı bunlardan bir tanesi. Öğretmen eğitimleri, ulusal ve uluslararası projeler, yazar okumaları, okuma bahçeleri bunlardan bazıları. Projemiz ülkemize, ilimize, çocuklarımıza ve geleceğimize hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Servet Özdemir, Türk Eğitim sisteminin eksik olduğu alanlar konusunda sunum yaptı.