Kırıkkale'de dilenci operasyonu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Kırıkkale Belediyesi Zabıta ekipleri, Zafer ve Bankalar caddeleri ile Nur Cami ve Hüseyin Kahya Parkı'nda dilencilik yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilendiği tespit edilen 8 kadın yakalandı. Yakalandıktan sonra Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürülen kadınlara Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Zabıta Müdürü Tuncay Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, dilencilere yönelik operasyonların bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Zabıta ekipleri olarak kente dışarıdan gelen yabancı ve yerli dilencileri toplayarak müdürlükte akşama kadar misafir ettiklerini ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"Cezai işlemlerini uyguluyoruz ama fazla bir cezai yaptırım olmadığı için tekrar göndermek zorunda kalıyoruz. Dışarıdan gelen dilenciler arabalarla gelerek, şehrin muhtelif yerlerine dağılıyor. Dilencilik olayına yaz ve ramazan aylarında çok sık rastlıyoruz. Şehrimizde dilencilere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Vatandaşlarımız dilencilere para vermesinler. Çoğunun maddi durumu iyi. Belediyemizin sosyal konseyi var ve ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımlar yapılıyor. Işıklarda bekleyen araçlardan para isteyen, sürücülerin araçlarını çizen çocuklar ya da dilenciler hakkında da işlem başlattık. Yakaladığımız dilencilerin kimliklerine 250 lira ceza yazıyoruz. Çalışmalarımız haftada üç gün sıkı şekilde devam edecek. İnşallah Kırıkkale'de dilenci bırakmayacağız, hepsini temizleyeceğiz."