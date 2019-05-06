Kırıkkale'de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreni

KIRIKKALE (AA) - Cumhurbaşkanlığınca, Kırıkkale'de 3 şehit ailesi ve bir gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenle takdim edildi.

Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, şehitlere rahmet dileyerek, "Milletçe, devletçe gurur duyduğumuz, şehadetleriyle milletimizi ve devletimizi onurlandıran ve gazi olarak bugün aramızda bulunanların anısına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih edilen övünç madalya töreninde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu mübarek toprakların her karışında şehitlerimiz var. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Sezer, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyon sırasında, ATAK tipi helikopterin kırıma uğraması sonucu şehit olan Üsteğmen Erdem Mut'un babası Ali Mut'a, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Astsubay Şükrü Ceylan'ın 5 yaşındaki oğlu Yavuz Bora Ceylan'a, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan piyade er Ümit Çelik'in babası Mevlit Çelik'e ve gazi Erol Tuna'ya Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti.