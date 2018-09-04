KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de çocuk izleme merkezi açıldı.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde düzenlenen törende konuşan Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, cinsel istismar mağduru olduğundan şüphelenen çocuğun çocuk dostu bir ortamda her türlü adli, tıbbi ve sosyal işlemlerin aynı gün gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet vereceğini söyledi.

Çocuk izleme merkezlerinin Sağlık Bakanlığa bağlı hastanelerde açıldığını aktaran Haktankaçmaz, "Toplumumuz için çok önemli bir merkezi açtık. Çocuklarımız için bu merkez çok önemli. Merkezimiz de çocuklarımız artık daha güvenli ve daha bilinçli olarak yetişecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Haktankaçmaz ve beraberindekiler merkezin açılış kurdelesini kesti.