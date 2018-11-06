Kırıkkale'de çocuğun balkondan düşmesi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki yaşındaki yeğenini balkondan attığı iddiasıyla gözaltına alınan teyze tutuklandı.
Selimözer Mahallesi Cevdet Ocak Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4. katında, annesi Sema E. ile yaşayan Zümra I'nın (2), dün evlerinin balkonundan düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili, yeğenini balkondan atmış olabileceği şüphesiyle gözaltına alınan teyze Sedanur E'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.