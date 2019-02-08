Kırıkkale'de cinayet

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de şantiyede görevli bekçi, tabancayla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde gece bekçisi olarak çalışan Zekayi Turhal (58), sabah evine gelmeyince ailesi durumu polise haber verdi.

Ekipler, bekçi kulübesinde Turhal'ın başından vurulmuş halde bulunması üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Turhal'ın cesedi, otopsi için Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bekçi kulübesinde 20'den fazla kurşun olduğunu tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.