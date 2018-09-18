Kırıkkale'de çağrı merkezine gelen çağrıların yüzde 60'ı asılsız

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

Çağrı Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammed Ali Tekinay, 112 acil çağrılar ve sayısal veriler sunumu yaptı.

Vali Haktankaçmaz, burada yaptığı açıklamada, vatandaşlara 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz ve asılsız ihbarlarda bulunulmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Polis, itfaiye, jandarma ve acil sağlık hizmetlerinin tek çatı altında toplandığını vurgulayan Haktankaçmaz, merkeze gelen çağrıların yüzde 60'ının maalesef asılsız aramalar olduğunu kaydetti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Osman Akbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Toplantısı görüş ve önerilerin sunulmasıyla sona erdi.