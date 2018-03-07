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Kırıkkale'de butik pastacılık eğitimi

KIRIKKALE (AA) - Zübeyda Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine butik pastacılık eğitimi verildi.Zübeyda Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Elif Tolu, okulun yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğrencilerine, hem...

07 Mart 2018 Çarşamba 16:13
Kırıkkale'de butik pastacılık eğitimi
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KIRIKKALE (AA) - Zübeyda Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine butik pastacılık eğitimi verildi.

Zübeyda Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Elif Tolu, okulun yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğrencilerine, hem sektörü anlamak hem de uygulamalı eğitimle öğrencilere yeni bir ufuk açmak için eğitim verildiğini söyledi.

Okul sektör işbirliği çerçevesinde alışılagelmiş pastane konseptinin dışında son zamanlarda oldukça yaygınlaşmaya başlayan butik pastacılık üzerine eğildiklerini belirten Tolu, "Daha modern ve kişiye özel hizmet sunan butik pastacılık, pastacılığın tasarımsal, dekoratif bir boyutunu oluşturuyor. Dünyada yaygınlaşmaya başlayan ve de hızla gelişerek adından söz ettiren pastacılık sektörünün bu alanı, şeker hamuru ile ürünlere alışılagelmiş görüntünün dışında daha çok el becerisi ile ürünlere estetik görüntüler kazandırmaktadır. Şeker hamuruna hayat veren bu sektörün ilimizde öncüsü olan bir pastanenin işletmecisi tarafından öğrencilere eğitim verildi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere uygulamalı butik pastacılık eğitimi verildi.

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Butik PastacılıkEğitimöğrenciZübeyda Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Elif Tolu
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