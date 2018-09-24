Kırıkkale'de bir kadın evinde rehin alındı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir kadın, hırsızlık amacıyla evine girdiği tahmin edilen kişi tarafından rehin alındı.Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın üst katında oturan Mihriban Ö'nün komşuları,...