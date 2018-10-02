Kırıkkale'de bir iş yerinden 6 kamyon çöp çıktı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir kişiye ait iş yerinden 6 kamyon çöp çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Osman Tiryaki Caddesi'nde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin de bulunduğu apartmandan yayılan kötü kokular nedeniyle iş yeri sakinleri, durumu Kırıkkale Belediyesine bildirdi.

Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, apartmandaki B.S'ye ait bir iş yerinin bütün odalarının çöplerle dolu olduğunu belirledi.

Savcılık izniyle iş yerine giren ekipler, 6 kamyon dolusu çöp çıkardı. Öte yandan, kent merkezinde başka mahallelerde de B.S'ye ait çöp evler olduğu öğrenildi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Ziya Köstekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birliğin bulunduğu apartmanda 4. kattaki iş yerinin çöp ev olarak kullanıldığını ve yıllardır atıl kaldığını söyledi.

Şahsa ait başka yerlerde de 3-4 daire bulunduğunu ve hepsinin çöp ev olarak kullanıldığını öne süren Köstekli, "Yan dairemiz de böyle. Artık bina içerisinde kokudan duramıyorduk ve Belediye ile görüştük. Daha sonra savcılık izniyle buranın boşaltılması, temizlenmesi ve ilaçlanması yönünde karar alındı. Şu anda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri dairenin temizliğini yapıyor. Daha sonra da ilaçlanması yapılacak." diye konuştu.