Kırıkkale'de bir hastanın göğüslerinden 24 kitle çırartıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan operasyonla 26 yaşındaki bir hastanın göğüslerinden farklı boyutlarda 24 kitlenin çıkartıldığı belirtildi.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, göğüs bölgesindeki rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran 26 yaşındaki hastaya yapılan başarılı operasyonla farklı boyutlarda 24 kitlenin çıkartıldığı bildirildi.

Hastanın her iki memesinde özellikle gebelik döneminde büyümeye başlayan çok sayıda tümoral kitlenin olduğu tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanemiz doktorlarından Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Boyabatlı ve ekibinin gerçekleştirdiği, yaklaşık 4 saat süren başarılı bir ameliyatın ardından hastanın sağ memesinden 7, sol memesinden ise 17 adet tümoral kitle başarılı bir şekilde çıkarıldı. Tek seansta toplam 24 adet kitle eksizyonu bu zamana kadar hastanemizde yapılan ilk ameliyat olması itibari ile önem arz etmektedir. Hastamıza bundan sonraki yaşamında sağlıklı günler dileriz."