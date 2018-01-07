Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 1 ölü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Kaletepe Mahallesi Alparslan Pehlivanlı Bulvarı'nda H.T. ile F.A, H.E, H.A. ve F.B.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın...

07 Ocak 2018 Pazar 12:21
Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 1 ölü
banner230

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kaletepe Mahallesi Alparslan Pehlivanlı Bulvarı'nda H.T. ile F.A, H.E, H.A. ve F.B.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.B.A. bıçakla H.T'yi göğsünden yaraladı.

Ağır yaralanan H.T. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. H.T. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli F.B.A. ile kavgaya karışan diğer kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
1 ölüBıçaklanmaKavgaKırıkkale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim