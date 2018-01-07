Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 1 ölü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kaletepe Mahallesi Alparslan Pehlivanlı Bulvarı'nda H.T. ile F.A, H.E, H.A. ve F.B.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.B.A. bıçakla H.T'yi göğsünden yaraladı.

Ağır yaralanan H.T. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. H.T. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli F.B.A. ile kavgaya karışan diğer kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.