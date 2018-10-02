Kırıkkale'de bıçakla yaralama

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir çocuk tartıştığı babasını bıçakladı.
Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Kadir B. (55) ile oğlu Batuhan B. (17) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Batuhan B, mutfaktan aldığı bıçakla babasını bıçakladı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı babayı Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı.
Yaralı baba Kadir B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan Batuhan B, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı.