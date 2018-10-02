Kırıkkale'de bıçakla yaralama

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir çocuk tartıştığı babasını bıçakladı.Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Kadir B. (55) ile oğlu Batuhan B. (17) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Batuhan...