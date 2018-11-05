Kırıkkale'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Selimözer Mahallesi Cevdet Ocak Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4. katında, bir süre önce eşinden ayrılmış annesi Sema E. ile...