Kırıkkale'de bağımlılıkla mücadele semineri

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Müftülüğünce, din görevlilerine yönelik "Bağımlılıkla mücadele ve AMATEM'in hizmet alanları" konulu seminer verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü sosyal çalışma görevlisi Tuğba Akkaş, Nur Cami Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, madde bağımlılığı konusunda özellikle çocuk ve gençlerin eğitiminin önemli olduğunu söyledi.

Bağımlılık ve madde bağımlılığının ne olduğu, nasıl başlayıp geliştiğini, bağımlığa yol açan etkenleri, madde bağımlılığının belirtileri hakkında bilgi veren Akkaş, "Çocuk ve gençlerin bağımlılık konusunda bilinçlendirilmesi ve mücadele yöntemlerinin veliler tarafından anlaşılması önemlidir. Bağımlılıkla mücadele konusunda farklı yaş ve gelişim dönemlerine yönelik önlemler alınması gerekiyor." diye konuştu.

Müftülük personeli, erkek ve kadın din görevlilerinin katıldığı seminerde, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Akkaş'a kitap seti hediye etti.