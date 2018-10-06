Kırıkkale'de aşure etkinliği

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Merhamet İslami Eğitim Yardım Derneği 5 bin kişiye aşure ikram etti.

Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ile dernek başkanı Mustafa Sadıç, Çarşı Cami yanında düzenlenen programda vatandaşlara aşure ikram etti.

Dernek başkanı Sadıç, burada yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisini düzenledikleri etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Muharrem ayının İslam tarihinde önemli bir yerinin olduğunu dikkati çeken Sadıç, "Muharrem ayı ilahi bereket ve feyzin, ihsan ve keremin coştuğu, bollaştığı bir ay. Huzurlu bir toplum halinde yaşayabilmek, yüce dinimizin bize öğrettiği karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı kardeşliği, birlik ve beraberliği korumakla mümkün olabilir. Bu aylarda mutluluğa, barışa, ahlak temizliğine, maddi ve manevi arınmaya önem verilmesi gerekir. Bugün burada Kırıkkaleli vatandaşlarımızın yanı sıra çok sayıda Türkiye'ye sığınan Suriyeli aile de bulunuyor. Biz, bu etkinlikle kardeşliğimizi bir kez daha gösterdik." diye konuştu.



