Kırıkkale'de aşure dağıtımı

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili ilçesinde de kaymakamlık tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu, çarşı merkezinde düzenlenen programda vatandaşlara aşure ikram etti.

Burada konuşan Kaymakam Gökmenoğlu, hicri yılbaşı ile başlayan muharrem ayının İslam tarihinde önemli bir yerinin olduğunu belirterek, muharrem ayı ilahi bereket ve feyzin, ihsan ve keremin coştuğu, bollaştığı bir ay olduğuna dikkati çekti.

Huzurlu bir toplum halinde yaşayabilmenin, yüce dinimizin bize öğrettiği karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı kardeşliği, birlik ve beraberliği korumakla mümkün olacağını ifade eden Gökmenoğlu, bu aylarda mutluluğa, barışa, ahlak temizliğine, maddi ve manevi arınmaya önem verilmesi gerektiğini kaydetti.