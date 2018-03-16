Kırıkkale'de ASDEP çalışmaları

KIRIKKALE (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından geliştirilen Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamındaki çalışmaların Kırıkkale'de tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sosyal yardım ve sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan ailelere gerekli hizmetlerin yerinde verilebilmesi, bilgi eksikliği nedeniyle kamu hizmetlerinden habersiz olan ihtiyaç sahibi aileleri ve bireyleri haberdar etmek amacıyla ASDEP çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

ASDEP kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce oluşturulan 5 kişilik ekibin ihtiyaç sahibi aileleri ve bireyleri sosyal hizmetle buluşturmak için ildeki mahallelerde sokak sokak dolaştığı aktarılan açıklamada, "ASDEP ekibince bugüne kadar toplamda 4 bin 70 aile ziyareti gerçekleştirmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görev alanına giren sosyal ve ekonomik hizmetlerin yanında tüm kurumların sunduğu hizmetleri konusunda ailelere rehberlik yapan ekip, devletimizin diğer hizmet kollarını da vatandaşla buluşturmaktadır." ifadelerine yer verildi.





