Kırıkkale'de asayiş uygulamaları

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de düğünlere yapılan asayiş uygulamalarında 11 kişiye, "silah bulundurma ve silahla havaya ateş etmek" suçlamalarıyla işlem yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hafta sonu...