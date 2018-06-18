Kırıkkale'de asayiş uygulamaları

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de düğünlere yapılan asayiş uygulamalarında 11 kişiye, "silah bulundurma ve silahla havaya ateş etmek" suçlamalarıyla işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hafta sonu kent genelindeki düğünlere düzenlenen asayiş uygulamalarında 8 tabanca ile 3 tüfek ele geçirildi.
Etiler, Kaletepe, Osmangazi, Sanayi, Yuva mahallerindeki düğünlere asayiş uygulaması düzenleyen ekipler, düğünlerde rastgele ateş edenler hakkında yasal işlem yapıyor.
Öte yandan, hafta sonu bir düğünde silahla havaya rastgele ateş açılması sonucu yaralan H.D'nin (30) hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.