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Kırıkkale'de asayiş

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde evlerden hırsızlık yapıldığı...

08 Ocak 2018 Pazartesi 13:19
Kırıkkale'de asayiş
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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde evlerden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Yuva Mahallesi'nde S.G. ve S.G'yi çaldıkları malzemeleri satarken yakaladı.

Bazı evlerden ziynet eşyası ve bir miktar para çaldığı öne sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Keskin'de cezaevi firarisi yakalandı

Keskin ilçesinde 6 ayrı suçtan aranan ve cezaevinden kaçan A.T, markette alışveriş yaparken yakalandı.

Hakkında, tehdit, cezaevinden kaçma, hayvan hırsızlığı, mala zarar verme, silahla tehdit ile uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak suçlarından yakalama emri bulunan A.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İş yerinden hırsızlık iddiası

Keskin'de Yenimahalle'de bir mandırada elektrik kablolarını keserken iş yeri sahibi tarafından yakalanan F.İ, polis ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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