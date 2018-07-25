Kırıkkale'de arazi kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde köylüler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınşeyh köyünde, tarlaların biçerdöverle...

Kırıkkale'de arazi kavgası: 3 ölü, 1 yaralı
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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde köylüler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınşeyh köyünde, tarlaların biçerdöverle hasat edildiği sırada köylüler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahlı kavgada henüz isimleri belirlenemeyen 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köyde ve olayın yaşandığı tarlada güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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