Kırıkkale'de araçlarda abartılı egzoz yasağı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valiliğince motorlu taşıtlarda abartılı egzoz kullanımı, tamiri ve satışının yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, özellikle şehir içi trafiğinde seyreden motorlu taşıtlardan egzoz takmadan veya abartılı egzozla trafiğe çıkanların gürültüye ve hava kirliliğine yol açtığı belirtildi.

Bu suretle halkın huzur ve sükununun bozulmasının önlenmesi amacıyla tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Bu karar, Kırıkkale Valiliği tarafından 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanılarak alınmıştır. Motorlu taşıtlarda abartılı egzoz kullanımının, tamirinin ve satışının yasaklanmasına karar verilmiştir. Yasağa uymayanlar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun yanı sıra 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ve 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlem uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.



