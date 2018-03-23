Kırıkkale'de apart denetimleri

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan apart ikamet denetimlerine devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Yenişehir Mahallesi'nde 2017 yılının başından bugüne kadar yapılan denetimlerde anlık veri göndermediği veya eksik gönderdiği tespit edilen 12 apart yetkilisine 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun 2. maddesi gereğince toplam 63 bin 43 lira idare para cezası kesildi.

Ekipler, emniyet terminallerine bağlanmadan kaçak olarak kiralama işlemi yaptıkları tespit edilen 22 kişiye de 117 bin 217 lira idari para cezası uyguladı.

Toplam 180 bin 260 lira ceza yazan ekipler, denetimlerde konaklama yerlerinde ikamet eden 19 bin 789 kişiyi de GBT sorgusundan geçirdi.

GBT sorgulamalarında çeşitli suçlardan araması olan 76 kişinin de bu evlerde yakalandığı bildirildi.