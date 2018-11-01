Kırıkkale'de anne ve çocuklar için

KIRIKKALE (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinin etkinliğini arttırmak, ailelerde çocuk adına bir farkındalık oluşturmak, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkanlar sunmak amacıyla oluşturulan "Okul Destek Projesi"nin 23 ilde uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2017-2018 uygulama yılında projenin genel olarak başarılı bir şekilde yürütüldüğü, çocuklara ve ailelerine psikososyal destek sağlandığı belirtildi.

Sosyal ve ekonomik destek hizmeti verilen çocukların akademik, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla Okul Destek Projesi'nin 81 ile yaygınlaştırılması kapsamında Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde de projenin uygulanmaya başlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projenin ilk adımında ilimiz okul idarecileri ve rehber öğretmenlere bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Proje kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti verilen çocukların akademik, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü iş birliğiyle çocuklarımız ve ailelerimiz ile ilimizin tarihi ve kültürel mekanları gezildi. Gezi kapsamında, Yahşihan Demir Köprü, Silah Müzesi, Çeşnigir Köprüsü, Rahmi Pehlivanlı Ressam Evi ve Konağı, Hacı Taşan Kültür Merkezi gezilmiş olup yöresel sanatçıların mini konseri ile annelerimiz ve çocuklarımız güzel vakit geçirmiştir."