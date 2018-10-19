Kırıkkale'de anıza ekim yöntemine devam ediliyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, Kırıkkale'de toprağın neminin korunmasını ve iyileştirilmesini sağlayan, ayrıca ekonomik tasarruf da sağlayan ikinci ürün olarak doğrudan anıza ekim yöntemine devam edildiğini belirtti.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Balışeyh ilçesine bağlı İzzettin köyünde 10 dekar anıza direkt ekim ve 10 dekar çiftçi uygulaması olmak üzere toplamda 20 dekarlık alanda ikinci ürün olarak doğrudan anıza ekim yöntemi ile slajlık mısır ekimi yapıldığını ifade etti.

Yapılan hasat sonucunda dekara 6,5 ton verim elde edildiğini ve çiftçileri modern teknikler ile tanıştırmak ve modern makineli tarıma geçişi hızlandırmak istediklerini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"İlimizde kırsal kalkınmaya ivme kazandırmayı amaçlıyoruz. Tarım bir sektör işidir. Makine üreticisinden çiftçisine, çiftçisinden entegre üretim tesisine ve hatta son tüketicisine kadar bu sektörün paydaşlarıyız. Tüm paydaşlarımız ile uyum ve iş birliği içerisinde çalışmalarımız devam edecek. Bu yöntem ile çiftçimiz hem en büyük girdi maliyetini oluşturan mazot masrafından tasarruf edecek, hem de topraktaki suyu daha fazla muhafaza ederek daha verimli ürün hasat edecek. Doğrudan ekim yöntemi, toprak işlemenin neden olduğu sorunları azaltmak amacıyla ortaya çıkarılan bir yöntem. Bu yöntemle ekim öncesinde toprağı işlemeye gerek kalmadan tek seferde ekim yapılabiliyor."