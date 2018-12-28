Kırıkkale'de anaokulu öğrencileri kar üzerine resim yaptı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Lal Saran Anaokulu öğrencileri, kar üzerine sulu boya ile resim yaptı.

Okul bahçesinde karın tadını çıkaran öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde kar üzerine sulu boya ile resim yaparak doyasıya eğlendi.

Okul Müdürü Nevin Ulamış, yaptığı açıklamada, çocukların her yerde resim yapılabileceğini belirterek, her koşulun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sadece sınıfta, masa başında, kağıt ve kalemle, ya da boyalarla değil, hayal ettikleri her yerde ve her malzeme ile etkinlik yapılabileceğini aktaran Ulamış, öğrencilerin kar üzerine resim yaparak çok eğlendiğini ifade etti.

Öğretmenlerden Zehra Keyvan ise amaçlarının çocukların farklı tecrübeler yaşamaları olduğunu anlatarak, okul öncesi çağda çocukların hayal güçlerini ve zihinlerindeki sınırları kaldırmak, rutinden uzaklaştırmak istediklerini belirtti.

Farklı tekniklerle ve çeşitli sanat etkinliklerinin çocukların hayal dünyalarını güçlendirdiğini dile getiren Keyvan, bu tür etkinliklerin çocukların çok ilgisini çektiğini kaydetti.