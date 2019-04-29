KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 9. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi.

Yeşilay Kırıkkale Şubesi ile Bisikletçiler Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı Muhammet Erkam İşler, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, her yıl geleneksek olarak Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendiğini söyledi.

Yeşilay olarak, bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam için birçok etkinlik düzenlediklerini belirten İşler, "Bisiklet turu her yıl, bir önceki yıla göre daha büyük ilgi görüyor. Bisiklet yediden yetmişe herkese hitap eden bir spor. Gençlerin yanı sıra, çocuklar, kadınlar ve yaşlıların katılımı bizi oldukça memnun ediyor. Turumuza katılan ve sağlıklı yaşam mesajımıza ortak olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.