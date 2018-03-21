Kırıkkale'de 60 okula itfaiye temel eğitimi verildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce 60 okula itfaiye temel eğitimi verilerek, tatbikat yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, itfaiye ekiplerinin okullarda itfaiye temel eğitimi verdiği belirtildi.

İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin, günlük olaylara müdahalenin yanı sıra, okullarda ve kurumlarda tatbikatlarına ara vermeden devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurum, kuruluş ve okullarda görev yapanların ve öğrencilerin herhangi bir yangın ve afet durumlarında nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgi veren itfaiye müdürlüğü ekiplerimiz, aynı zamanda yangın tatbikatı yaparak da öğrenci ve görevli personele bilgi veriyor. Eğitimler kapsamında ise ilimizde bulanan 80 okuldan 60'ına eğitim verildi. Eğitimlerin yanı sıra öğrencilere belediyemiz tarafından hazırlanan konusu itfaiye olan hikaye kitabı ve çeşitli hediyelerde veriliyor. Bu kapsamda, okullar kapanana kadar 10 bin öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor."







