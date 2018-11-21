Kırıkkale'de 5. kattan atıldığı iddia edilen Zümra hayata tutundu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, zihinsel engelli teyzesi tarafından 5. kattaki evlerinin balkonundan atıldığı iddia edilen 2 yaşındaki çocuk, Ankara'daki tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Zihinsel engelli teyzesi Sedanur E. (20) tarafından Selimözer Mahallesi Cevdet Ocak Caddesi'ndeki apartmanın 5. katındaki evlerinin balkonundan atıldığı iddia edilen ve beton zemine düşerek ağır yaralanan Zümra I. (2), tedavi gördüğü Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu edildi.

Evine sağlıklı bir şekilde dönerek ailesini sevince boğan Zümra, oyuncaklarıyla oynuyor koşup gezebiliyor.

Bir süre önce eşinden ayrılan Sema E, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok zor bir süreç geçirdiklerini, bu acının kelimelerle anlatılamayacağını söyledi.

"Çok şükürler olsun ki yavrum, bir tanem sağlığına kavuştu" diyen Sema E, kızının genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Sema E, şöyle konuştu:

"Hafif hasarlar var. Allah'a şükür bir sıkıntısı yok. Ufak tefek yaraları var onun için tedavisi devam ediyor. Yavrum düştüğünde ilk olarak Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdük. Çok iyi ilgilendiler. Orada nefes alamıyordu, nefes almasını kolaylaştırdılar. Kaburga kemiği kırıktı, akciğer, karaciğeri ve dalağı zedelenmişti. Tüp falan taktılar. Bu sayede iç kanamayı dışa attılar. Hem de nefes almasını kolaylaştırdılar. Ankara'daki hastanede de çok iyi ilgilendiler. Çok şükür kızım sağlığına kavuştu. Çok mutluyum. Yavruma bir şey olsaydı dayanamazdım. Buna çok şükür."

Anneanne Saadet E. ise çok zor günler geçirdiklerini ama bu zor günlerin artık geride kaldığını dile getirdi.

Zümra'nın durumunun çok iyi olduğunu anlatan Saadet E, "Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Çok zordu. Doktorların Zümra'nın taburcu olacak demesi bizleri çok mutlu etti. Şu anda da bir aksilik yok. Evimize getirdik. Oyuncaklarıyla oynuyor. Koşup geziyor. Evimizin neşesi Allah'a şükür evine döndü." dedi.

Kırıkkale'de, 5 Kasım'da annesi Sema E. ile yaşayan Zümra, evin balkonundan beton zemine düşmüş, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin ardından Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. İki yaşındaki yeğenini balkondan attığı iddiasıyla gözaltına alınan teyze Sedanur E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.