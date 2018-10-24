Kırıkkale'de 5 bin fidan toprakla buluştu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 5 Bin El, 5 Bin Fidan Projesi kapsamında ağaçlandırma çalışması yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Çullu Mahallesi ağaçlandırma sahasında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, toprakların öğrencilerle şenlendiğini belirterek, ilerleyen yıllarda buranın yemyeşil ormanlık alan olacağını söyledi.

Fidan dikmenin çok önemli olduğunu dile getiren Haktankaçmaz, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, 'Kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz' diye de hadis var. Fidanları toprakla buluşturmak bu kadar önemli bir faaliyet. Bütün vatan toprakları bizim, buraları mamur ve imar etmek hepimizin görevi. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili de yeşil olmanın ve yeşili sevmenin bir kültür olduğuna işaret ederek, "Bu kültür öğrencilikte öğrenilir. Eğitimle alışkanlık haline getirilir. Bugün 5 bin fidanı da bizim fidanlarımız dikecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ise ağaçlandırma sahasına güzel bir eser bırakacaklarını ve unutulmaz bir anı olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından 5 bin çam fidanı öğrenciler tarafından toprakla buluşturularak, can suyu verildi.

Etkinliğe, Orman İşletme Müdürü Alper Çimenli ile 85 okuldan öğrenci ve idareciler katıldı.