Kırıkkale'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Leyla İsa Altuğ Ortaokulunda, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Okulun fen sınıfında düzenlenen fuarda 22 proje görücüye çıktı.

Fuarda, öğrencilerin yaptığı projelerden, yüzük oyunu ile elektrik devresi, ressam robot, ünlü edebiyatçılar, türküler hikayeleri, yanardağ maketi, hac mekanları, güneş enerjisi ile çalışan özel serinleten şapka, mobil uygulamalar gibi projeler fuarda yerini aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ümit Yaşar Gürsoy, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, amaçlarının çocukların becerilerini artırmak, düşündüklerini becerilerini yansıtmak olduğunu söyledi.

Öğrencilerin derslerde gördüğü bilgileri bu gibi fuarlarda uygulamaya döktüğünü belirten Gürsoy, emeği geçen herkese teşekkür etti.