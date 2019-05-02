KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Fatih Ortaokulunda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

Okulda düzenlenen fuarda öğrencilerin danışman öğretmenleriyle hazırladığı 24 proje görücüye çıktı.

Okul müdürü Tahir Ayan, AA muhabirine, öğrencilerin kendi çalışmaları ile yaptıkları 24 projeyi bugün görücüye çıkardıklarını söyledi.

Fuarda sergilenen projelerin daha çok öğrencilerin ilgi duyduğu alanlardan olduğunu belirten Ayan, öğrencilerin çok yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Fuara katılan davetliler, stantları ziyaret ederek hazırlanan proje ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü Orbay Özcan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

