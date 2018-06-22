Kırıkkale'de 36 bin pullu sazan göletlere bırakıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de doğal yaşamın desteklenmesi ve sürdürülebilmesi amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce beş gölete 36 bin pullu sazan yavrusunun bırakıldığı bildirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sırrı Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Balıklandırma Programı kapsamında, Hasandede, Ahılı Çipi, Danacı, Mahmutlar Şarklısı ve Ceritmüminli göletlerine 36 bin sazan yavrusunu bıraktığını belirtti.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden getirilen pullu sazan yavrularının hem kültür balıkçılığında hem de doğal suların aşılanmasında kullanıldığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizde göl verimliliğinin artırılması amacıyla 1970 yılından beri göl, gölet ve baraj göllerimizin balıklandırılmasında kullanılmaktadır. Balıklandırma yapıldıktan sonra, sahanın çok iyi korunması lazımdır. Periyotlar halinde yakalanan balıkların boy ve ağırlıkları tespit edilecek, gelişme durumları incelenecek ve yavrular büyüyünceye kadar avcılığa izin verilmeyecektir. İleride o kaynağın avcılığa açılmasıyla avlanmak isteyen fertler balıklandırma yoluyla bırakılan balıkları değil, bunların üremesiyle hasıl olacak balıkların çoğalması neticesinde yetişen balıklardan avlayabilecektir. Balıklandırılan sahaların kontrolü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce periyodik olarak kontrol edilecek. Kaçak ve izinsiz avcılık yapanlara 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince yasal işlem yapılacaktır."