Kırıkkale'de 2 bin 330 kişiye yardım yapıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ramazan ayı içerisinde 2 bin 330 vatandaşa 493 bin lira tutarında yardım yapıldı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılı ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla yardımlar yapıldığı ifade edildi.

Yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmada titizlikle çalışmaların sürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2018 yılı ramazan ayı içerisinde gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun 2017-7 sayılı kararı ile Kırıkkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 214 bin tutarında ilave periyodik pay aktarılmıştır. Bu tutara vakıf öz kaynaklarından 278 bin ilave yapılarak aktarılan kaynak ve mevcut vakıf öz kaynakları ile ramazan ayı içerisinde 2 bin 330 vatandaşımıza 493 bin lira tutarında ramazan yardımı yapılmıştır."