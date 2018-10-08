Kırıkkale'de 135 genç çiftçi hibe desteği alacak

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Kırsal Kalkınma Destekleri Genç Çiftçi Projesi kapsamında, 2018 yılı içerisinde 135 genç çiftçi, 4 milyon 50 bin lira hibe desteği alacak.

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması için genç çiftçi girişimciliğinin desteklenmesine önem verildiğini söyledi.

Gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlanması amacıyla projeler yürüttüklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kırıkkale'de 2016 ve 2017 yıllarında 262 genç çiftçiye uygulamakta oldukları hayvansal ve bitkisel üretim projeleri için yaklaşık 8 milyon liralık hibe ödemesi yapılmıştır. 2018 yılında ise 135 genç çiftçiye 4 milyon 50 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır. 8 ilçemizde uygulanacak büyükbaş ve küçükbaş hayvansal üretim projelerinin yerinde kontrolleri yapılarak hayvanların bakımı, beslenmesi ve hastalıklara ilişkin alınacak önlemler ve tedavi yöntemleri hakkında veteriner hekimlerimizce genç çiftçilere mahallinde bilgilendirmeler yapılacaktır. Bu yıl uygulanacak hayvansal üretim projelerinin takibi ve kontrolü genç çiftçi yürütme birimlerimizce 2 yıl devam edecektir. Genç çiftçi projeleri ilimiz tarımına ve hayvancılığına önemli bir ivme kazandıracaktır. Genç çiftçilerimize hayırlı olsun, bereketli kazançlı üretimleri olsun."

Konuşmaların ardından hayvanlar sahiplerine dağıtıldı.