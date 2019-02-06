Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den AA'ya ziyaret

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Anadolu Ajansı (AA) Kırıkkale Bürosu'nu ziyaret etti.

Vali Sezer, ziyarette yaptığı konuşmada, AA'nın basın sektöründe önemli bir yerinin olduğunu söyledi.

Kentte yapılacak projeler hakkında da bilgi veren Sezer, "Çeşnigir Kanyonu Projesi'ni tamamlayarak en kısa zamanda turizme kazandıracağız. Kırıkkale'ye kısa zamanda güzel projeler yaptık. İnşallah devamı da gelecek." diye konuştu.

Vali Sezer, muhabir Muhammet Fatih Gökmen'den de kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

