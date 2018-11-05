Kırıkkale Valisi Yunus Sezer görevine başladı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valiliği görevine atanan Yunus Sezer, kente geldi.

Sezer için valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi. Sezer, tören mangasını selamladıktan sonra karşılamada yer alan protokol üyeleriyle tanıştı.

Vali Sezer, burada yaptığı açıklamada, Kırıkkale'ye atanmasının gururunu yaşadığını dile getirerek, kendisini bu göreve layık gören Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını iletti.

Türkiye'nin önemli bir değişim ve gelişim içerisinde olduğunu ve bu dönemi hep birlikte yaşadıklarını belirten Sezer, şöyle konuştu:

"Bir yandan Ortadoğu'da yaşanan terör, şiddet ve göç dalgasıyla mücadele ediyoruz, diğer yandan da bunların içerisinde yaşayan ve şubeleri olan PKK ve diğer terör örgütleriyle, içimize sızmış FETÖ ile ve uyuşturucu sorunuyla büyük bir mücadele içerisindeyiz. Aynı zamanda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber geleceğe ait önemli bir adım atıyoruz. Daha hızlı karar alan, modern, etkin ve vatandaş odaklı yönetim yapısına geçtik. Geleceğimize olan umutlarımızı artıran bu yapıya aziz milletimizin kararıyla geçmiş bulunuyoruz. Kırıkkale'nin, hemşehrilerimiz için zenginlik, huzur merkezi olması ülkemiz içinde lokomotif, bir tarım ve sanayi merkezi olması için çalışacağız. Kırıkkale'nin bunu yapması için bir potansiyele sahip olduğunu biliyorum."

Sezer, Kırıkkale'nin kendi dinamikleri ve seçeneklerinin olduğunu, bunları kullanarak yeni projelerle çok büyük başarılara imza atacağını söyledi.

Güzel projelerle Kırıkkale'yi iyi yerlere taşıyacaklarını vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Yeni bir heyecanla bu vazifeyi üstlendim. Bir şehir, vatandaşlarının her yerinde huzur bulduğu ölçüde başarılı ve yaşanabilir bir şehirdir. İnşallah herkesin desteğiyle bu noktada ciddi bir ilerleme ortaya koyacağız. Asayiş ve diğer yönleriyle baktığımız zaman zaten Kırıkkale'de herhangi bir sorun gözükmüyor. İnşallah bizim dönemimizde de daha güzel bir Kırıkkale için gece gündüz demeden çalışacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun."

- Yunus Sezer kimdir?

Erzurum'un İspir ilçesinde 1978 yılında doğan Yunus Sezer, ilk ve orta öğrenimini Erzurum Atatürk İlköğretim okulunda, lise eğitimini ise Atatürk Lisesinde tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2000 yılında mezun olan Sezer, 2001 yılında kaymakam adaylığı sınavını kazandı.

Edirne Lalapaşa ve İzmir Beydağ'da yaptığı vekil kaymakamlık görevlerinin ardından İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı olarak atanan Sezer, 27 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kırıkkale Valisi olarak atandı.

İngilizce bilen Sezer, evli ve bir çocuk babası.