Kırıkkale Valisi Sezer, halkın taleplerini dinledi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "halk günü" toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Sezer, Valilik Salonunda "halk günü" toplantısı düzenledi.

Toplantıda yaptığı konuşmada, kapılarının 24 saat vatandaşlara açık olduğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Her zaman gelebilirsiniz. Açık Kapı birimimiz var, oraya da doğrudan müracaat edebilirsiniz. Anında sorunlarınıza çözüm arama yoluna gideriz. Zamanla halk toplantıları mahallelerde de yapabiliriz. Bu toplantılarımızda şikayet ve sıkıntı olan hususların önemli olduğu kadar öneriler de bizler için çok kıymetli olacak. Yanlış giden bir durum varsa vatandaşlarımızın şikayetçi olduğu bir konu üzerinde, bu uygulama sayesinde bire bir müdahil olmak anlamında faydaları olacak. Bu toplantılarla vatandaşlarımızla doğrudan bir araya gelmek bizler için çok faydalı olacak."

Vali Sezer, daha sonra toplantıya katılanların taleplerini dinledi.